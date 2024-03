Manfredi: «la tariffazione dei beni primari come l'acqua deve tutelare le fasce deboli»

«La tariffazione del bene primario, qual è l'acqua, non deve essere dettata dal libero mercato, ma è necessaria una tutela che eviti alle fasce deboli di non potervi accedere».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, partecipando ad una tavola rotonda, “Dall'emergenza all'efficienza idrica” organizzata da Confindustria a Roma.

Il sindaco, inoltre, ha sottolineato che bisogna anche fare una riflessione «sulla qualità degli investimenti», portando ad esempio un progetto presentato dal Comune di Napoli per accedere a fondi del Pnrr.

«Il progetto non ha avuto una priorità alta perchè era mirato al monitoraggio della rete idrica - ha spiegato - e non considerato quindi, un intervento infrasrutturale. Ma credo che questo sia un errore, in quanto il monitoraggio deve essere la precondizione necessaria prima di pensare ad un rifacimento della stessa».