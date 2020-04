Coronavirus a Napoli, esami in ritardo al Suor Orsola: si ritrova fuori corso con tasse altissime

«Non è giusto che studenti a cui manca un unico esame per la tesi devono - in queste circostanze - ritrovarsi a pagare le tasse accademiche come fuori corso. Ci sono persone che come me vorrebbero iscriversi anche alla magistrale o a un master, e per le quali laurearsi ad ottobre o giugno vorrebbe dire perdere un anno».

A denunciare le difficoltà che molti studenti universitari stanno attraversando in questo periodo di pandemia è Rosa D. V., ragazza iscritta al terzo anno della facoltà di scienze della comunicazione all’Università SuorOrsola Benincasa di Napoli.

Rosa avrebbe dovuto sostenere il suo ultimo esame di economia politica lo scorso 27 febbraio, ma quando sono scattate le misure di prevenzione sanitaria l’ultimo ostacolo da affrontare prima di poter mettere la corona di alloro e festeggiare è stato rimandato a data di destinarsi. Dopo varie richieste da parte della ragazza di sostenere l’esame quanto prima per non incorrere nel rischio di finire fuori corso, la studentessa riesce a sottoporsi alla prova da remoto soltanto lo scorso 3 aprile, senza però riuscire a ottenere una promozione.

«All’esame mi vengono fatte 3 domande, se rispondi male o non rispondi sei fuori - racconta Rosa - io riesco a rispondere solo a due, quindi il professore decide di rimandarmi al prossimo appello. Gli chiedo un’altra domanda dato che è il mio ultimo esame, ma per una questione di par condicio non me la concede».

Da quel momento quindi si ritrova ad essere ufficialmente un' iscritta fuori corso, e a dover pagare, oltre a due rate di iscrizione per un nuovo anno accademico, anche una terza rata calcolata in base all’indicatore della situazione economica familiare. «Tutto questo per un solo esame e la seduta di laurea – continua – e l’unica cosa concessa per i casi come il mio è un’esenzione del 20% che sul totale ammonta a molto poco».

Per la suororsolina le misure messe in atto dall’ateneo partenopeo non sono sufficienti a far fronte a questo periodo di crisi. «La Federico II ha prorogato fino a giungo inoltrato il pagamento delle tasse dando alle persone comunque tempo di organizzarsi per pagare in questo periodo di crisi, mentre il SuorOrsola lo ha fatto solo fino al 29 maggio. Mio padre è un semplice operaio autonomo che non percepisce reddito da quando è iniziata la pandemia, e ha sempre fatto sacrifici su sacrifici per veder realizzato il sogno di una figlia».

Preoccupazione che accomuna tanti altri studenti, riuniti nel gruppo facebook Tasse Covid-19 Unisob, nato per raccogliere le esigenze dei molti che attraverso una petizione su Change.org si appellano al Ministro per la ricerca e l’università Gaetano Manfredi e al premier Conte. «Il diritto e la cultura sono diritti e in quanto tali devono essere tutelati. Gli studenti universitari chiedono agevolazioni economiche; dunque riduzione, slittamento e ridefinizione del piano del piano tasse – si legge - Inoltre i corsi online non bastano per fare un passo verso gli studenti. Bisogna riorganizzare il materiale di studio al fine degli esami, anche il materiale dovrebbe essere materiale online alla portata di tutti».







