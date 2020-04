L'emergenza Coronavirus e le misure adottate dal Governo per prevenire il contagio stanno favorendo le attività illecite delle bande di criminali che si aggirano in città di notte. I controlli meno serrati e la quasi totale assenza di persone in strada sono occasioni troppo ghiotte per gli scassinatori che stanno agendo pressochè indisturbati. A fare le spese di questa surreale situazione sono stati i due plessi dell'istituto Fava Gioia di Materdei. Pochi giorni fa, come ha raccontato la Dirigente Scolastica Assunta Bottone, un gruppo di ladri è entrato in azione nella sede centrale di Vico Trone. I ladri, che hanno scassinato alcune porte, si sono limitati a portare via un vecchio computer usato per le attività di segreteria.

Ancora più magro il bottino "realizzato" ieri notte nel plesso De Simone di via Appulo. Qui i ladri, dopo essersi introdotti all'interno dell'edificio scolastico con il solito metodo, non sono riusciti a portare via nulla e, del resto, ci sarebbe stato ben poco da portare via in un plesso destinato a nido d'infanzia e che contiene ben pochi oggetti che potrebbero far gola a ladri a caccia di prodotti informatici. I due tentativi maldestri, però, oltre a causare danni, hanno fatto suonare l'ennesimo campanello d'allarme. Solo pochi giorni fa, infatti, alcuni scassinatori si sono introdotti all'interno degli uffici della Municipalità Vomero-Arenella, portando via alcuni computer.

La Dirigente dell'Istituto Comprensivo Fava Gioia ha chiesto alle forze dell'ordine maggiori controlli nelle ore notturne. «Sarebbe necessaria una maggiore attenzione - ha spiegato Assunta Bottone - per tutelare gli edifici scolastici che altrimenti verranno vandalizzati dagli sciacalli. Con l'erogazione di supporti informatici per agevolare lo studio a distanza, sarebbe necessario anche fare qualche sforzo per dotare le scuole di adeguati sistemi d'allarme».

«Ci troviamo di fronte a raid messi a segno da chi sa di poter agire praticamente senza ostacoli - ha affermato il consigliere della II Municipalità Francesco Polio - stavolta ci è andata bene, con furti di lievissima entità. Ma è necessario intensificare i controlli in prossimità delle scuole che in questo periodo sono una preda troppo facile per ladri di ogni genere che approfittano dei negozi chiusi e della mancanza di persone in strada. Sappiamo che le forze dell'ordine stanno facendo un duro lavoro per contrastare il fenomeno - prosegue l'esponente del secondo parlamentino - ma chiediamo un ulteriore sforzo. E cioè un presidio fisso almeno in prossimità dei principali edifici scolastici. La volante che fa il giro del quartiere, lo dimostrano i raid messi a segno in queste ore, è inefficace a contrastare il fenomeno».

