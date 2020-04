Da Geox e Diadora duemila mascherine per il Cotugno

Due aziende Venete, Geox e Diadora, rispettivamente presiedute da Mario ed Enrico Moretti Polegato, hanno donato 2.000 mascherine chirurgiche all’ospedale Cotugno di Napoli.

«In questo momento storico di drammatica emergenza sanitaria che la Regione Campania e tutto il Paese stanno attraversando, sentiamo il dovere morale - dichiara Mario Moretti Polegato – di sostenere i medici e infermieri, ogni giorno in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Abbiamo quindi deciso di donare mascherine all'ospedale Cotugno per contribuire ad affrontare la carenza di uno strumento di primaria importanza per il personale sanitario. Con questo gesto vogliamo anche esprimere la nostra vicinanza a tutti i cittadini campani e in particolare e a tutte le singole persone, e alle loro famiglie, che soffrono e che stanno combattendo il virus, un nemico invisibile eppure tanto temibile che ci rende tutti uguali, vulnerabili, inermi. Penso al dolore degli anziani, ai quali siamo altamente riconoscenti, penso ai ragazzi, il nostro futuro, rinchiusi in casa anziché essere a scuola con i loro compagni e i loro insegnanti e penso soprattutto – conclude Mario Moretti Polegato – alle persone che hanno perso i loro cari senza aver avuto la possibilità di stringere loro la mano».