Coronavirus a Napoli, l'omaggio ai netturbini: «Grazie per quello che fate»

Il messaggio non è sfuggito ai netturbini e al sindaco sammaritano, Giosuè D'Amora, che ha ringraziato a sua volta sia l'autore del disegno che gli stessi spazzini. "Questa mattina Santa Maria la Carità si è svegliata con questa bellissima sorpresa - scrive il sindaco D'Amora - un grande insegnamento in un periodo difficile per tutti".

