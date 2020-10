TORRE DEL GRECO. Cresce vorticosamente il numero di positivi al coronavirus a Torre del Greco. Solo oggi sono stati registrati 14 casi di positività, di cui uno è in regime ospedaliero e i restanti 13 sono asintomatici a casa. C’è anche una guarigione che porta a 133 il numero dei guariti, ma il totale dei positivi in città, tra i dieci casi di ieri e i 14 di oggi, sale a 72. In ospedale sono ricoverate 6 persone, di cui qualcuno in terapia intensiva. Cominciano a registrarsi sempre più casi nelle scuole, dovuti ai contatti pre-chiusura disposta dal presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Oltre all’accertata positività, nelle ultime ore, di un alunno e due docenti di una scuola media, fa tremare la positività di una maestra in una scuola dell’infanzia. Tutti i piccoli alunni che vi sono stati a contatto dovranno fare il tampone. Il sindaco Giovanni Palomba, a presidio del centro operativo comunale ormai attivo da marzo, però esclude focolai preoccupanti. «Non ci sono focolai - dice- ma queste positività tutte insieme riguardano gruppi variegati. Ora, più che mai, dobbiamo difenderci e rispettare le regole».

Ultimo aggiornamento: 21:24

