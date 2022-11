Napoli, la protesta dei disoccupati al Plebiscito: «Lavoro stabile e sicuro»

«Oggi c'è una riunione in prefettura e i movimenti dei disoccupati di Napoli tornano in piazza per ascoltare le risposte che attendono in tanti su formazione e inserimento al lavoro». Così il leader del movimento di «Disoccupati 7 Novembre» Eddy Sorge nel corso del corteo che insieme al movimento di disoccupati 167 Scampia si è mosso da Piazza Dante e ha attraversato il centro cittadino fino in Piazza del Plebiscito, davanti alla Prefettura di Napoli. I circa 500 manifestanti con striscioni e cori contro la disoccupazione hanno attraversato via Toledo e Piazza Municipio controllati dalla polizia.

«Torniamo in piazza - spiega Sorge - dopo il corteo dei 10.000 di sabato scorso. La manifestazione di oggi vuole ascoltare le decisioni prese per capire se le soluzioni arrivano, oppure le proteste proseguiranno». Quanto al reddito di cittadinanza: «Si attaccava questa misura già in precedenza, non solo da questo governo. Purtroppo oggi il reddito viene elemosinato, oppure c'è il lavoro nero sfruttato e sottopagato, mentre servirebbe lavoro stabile e sicuro. Questa è socialmente la battaglia che portiamo avanti: la polemica sul voler stare sul divano è molto strumentale, qui si vuole il lavoro»