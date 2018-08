«Cosa fate a Ferragosto?», le risposte dei napoletani

Martedì 14 Agosto 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Puntualissima giunge anche quest’anno la fatidica domanda che tanto spaventa gli italiani: «Cosa fai a ferragosto?». Napoli però, con le sue tante spiagge, non teme il confronto. Moltissimi hanno infatti scelto di rimanere in città per vivere un’estate da turisti senza bisogno di spostarsi troppo da casa. Altri partiranno per mete turistiche gettonate come Sharm el-Sheikh, Croazia e sopra tutte Ischia, dove potranno passare una serata speciale tra amici all’insegna dell’allegria e delle follie notturne.