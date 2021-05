Covid a Marano, due morti in 24 ore: addio ad Alfredo, lo storico parrucchiere

Due decessi per Covid in meno di 24 ore nel comune di Marano. A perdere la vita Alfredo Noviello, 64 anni, storico parrucchiere della città e titolare di un esercizio commerciale nel cuore della cittadina. L'uomo era ricoverato in ospedale. La notizia ha choccato la comunità. Migliaia i messaggi di cordoglio postati sui social in ricordo dell'affermato professionista, ricordato tra l'altro per il suo garbo e disponibilità. «Era un grande uomo, un grande artista - scrive una collega appresa la notizia della morte di Noviello - Una figura che tutti abbiamo sempre ammirato. Un grande amico, una persona perbene, nonché collega».

Nella stessa giornata è deceduta, sempre per Covid, anche una donna di soli 60 anni.