Marano, morto a 70 anni dopo la seconda dose AstraZeneca

Torna a salire il numero delle vittime da Covid nel comune di Marano. Un uomo di 70 anni, sottoposto a due vaccinazioni Astrazeneca, è morto poche ore fa. La vittima, molto nota in città, era ricoverata in ospedale da diversi giorni. Il 70 enne, a cui era stata somministrata la seconda dose soltanto poche settimane fa, aveva probabilmente contratto il virus in forma asintomatica. La somministrazione della seconda dose avrebbe avuto l'effetto di scatenare un'alta carica virale. E' la 78 esima vittima da Covid nel comune di Marano dall'inizio della pandemia.

