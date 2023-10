Covid in Campania ancora in discesa: 654 casi in media al giorno

Per la seconda settimana consecutiva i nuovi casi di Covid in Campania sono in flessione rispetto a quella precedente: in totale i nuovi casi sono stati 4.577 (-6,6% rispetto alla settimana precedente), in flessione anche i tamponi (-1,2%).

I casi quotidiani in media questa settimana sono stati 654 contro i 700 della precedente.

L'indice di positività (il rapporto tra nuovi casi e tampoi) è anch'esso in discesa al 13,4%.

Oggi in ospedale sono ricoverate 123 persone in degenza ordinaria e 6 in intensiva.