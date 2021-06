Covid a Sorrento, dopo gli albergatori anche i ristoratori aprono l'hub vaccinale

Da questa mattina è aperto l’hub vaccinale allestito dall’Associazione Ristoratori Penisola Sorrentina, insieme ad agenzie di viaggio e guide turistiche del comprensorio costiero ed in collaborazione con Regione Campania ed Asl Napoli 3 Sud.

Il centro è ospitato presso l’hotel Vesuvio di via Nastro Verde, a Sorrento, che fino alla scorsa settimana ha accolto per la somministrazione delle dosi il personale delle strutture ricettive affiliate a Federalberghi Penisola Sorrentina. «Vogliamo rendere la Costiera Covid free il prima possibile – spiega Francesco Schisano, presidente dell’Associazione Ristoratori -. Proseguiamo nel solco tracciato da Federalberghi, che ringraziamo per aver fatto da apripista. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo per metterci la pandemia alle spalle il prima possibile, contribuendo anche alla immunizzazione della popolazione oltre che dei nostri dipendenti».

L’hub vaccinale, infatti, è aperto fino a giovedì ed in questi tre giorni si conta di somministrare la prima dose del vaccino almeno a 1.500 persone in totale. Non saranno solo lavoratori delle aziende coinvolte, quindi, ma anche cittadini iscritti sulla piattaforma regionale.