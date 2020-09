Covid a Villaricca, 12 contagiati in pochi giorni e il sindaco avverte: «Siate responsabili»

Dodici casi in poco meno di due settimane e a Villaricca scatta l'allarme. Altri due casi sono stati segnalati oggi. Ad aggiornare costantemente la cittadinanza è il sindaco Rosaria Punzo: «Voglio aggiornarvi su ulteriori due casi di Covid positivi che portano il numero totale a 12 - spiega il primo cittadino - Di questi 11 sono domiciliarmente isolati e uno in ricovero ospedaliero ma sta bene».



Ultimo aggiornamento: 16:07

Il sindaco poi lancia l'ennesimo appello: «Bisogna davvero prestare attenzione, continuo a chiederlo anche a rischio di sembrare ripetitiva ma davvero non bisogna cadere nella trappola della banalità. Il Covid c’è, circola e fino a quando una cura o un vaccino non ci libererà, dovremo continuare ad essere vigili per noi stessi e per chi ci è più caro. Mi raccomando!».