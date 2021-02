Scarti, plastica bruciata ed eternit: scoperta discarica nel Nolano

Rifiuti di risulta, resti di materiale plastico bruciato e sopratutto amianto. E' quanto scoperto dalle guardie zoofile e venatorie della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano, durante un servizio di controllo del territorio nel Nolano mirato a debellare fenomeni di bracconaggio e maltrattamento agli animali. Questa volta i volontari, in zona Boscofangone nel territorio del comune di Nola, si sono imbattuti in un’ampia area adibita a discarica di oltre cento metri quadrati di superficie.

Le guardie della Lipu hanno segnalato la discarica al comune di Nola ed all’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale chiedendo l’urgente intervento per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, vista anche la presenza delle lastre di eternit spaccate in più punti e per questo particolarmente pericolose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. E' l'ennesima discarica a cielo aperto in un'area in cui ci sono diversi terreni coltivati.

“E’ ormai raro non trovare discariche durante il pattugliamento in natura – afferma Fabio Procaccini, delegato della Lipu di Napoli - ovunque gli scellerati ne approfittano per ferire e violare la nostra già sofferente natura. Ringraziamo il Comune e l’Agenzia Regionale per ciò che faranno ma condanniamo tutti coloro che ancora uccidono l'ambiente”.

