Morto Edmondo Viscardi: Eddy Giramondo stroncato da un infarto a Sharm El Sheik

Un malore lo ha portato improvvisamente via a Sharm El Sheik. È morto a 50 anni Edmondo Viscardi, napoletano di Posillipo, soprannominato Eddy Giramondo. Appassionato di tutti gli sport, seguiva in particolare il tennis. E assistendo ai tornei in tutto il mondo era riuscito a diventare amico di tutti i campioni, da quelli degli anni Ottanta agli attuali re della racchetta come Djokovic e Nadal.

Edmondo era legato all'ambiente del Tennis Club Napoli e non mancava a un appuntamento organizzato dal circolo presieduto da Riccardo Villari.