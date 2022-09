Emergenza energetica anche per il mondo dello spettacolo, Luigi Carfora: «è un vero grido d'allarme»

Il mondo dello spettacolo, già in difficoltà da anni di lockdown e crisi pandemica, non è esente dall'attuale emergenza energetica che sta affrontando l'Italia e il mondo.

Lo sottolinea il presidente della Confimi Industria Campania Luigi Carfora che si mostra preoccupato per le sorti del settore che «ora viene messo, definitivamente, in ginocchio da questo salasso inflitto dai costi impazziti dell'energia elettrica».

Un'industria da milioni di euro, un comparto divenuto industriale per dimensioni e per numero di addetti impiegati, figure professionali, artisti che rischiano di trovarsi senza un lavoro e senza risorse economiche per poter sopravvivere.

«Alcune di queste istituzioni mi hanno contattato: è un vero grido di allarme su cui non si può tacere e che va preso in considerazione con la massima urgenza. Senza perdere tempo».