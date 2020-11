Esplosione a Poggiomarino, crolla mobilificio: forse colpa dei lavori di ristrutturazione

È crollato in pochi minuti lo stabile che ospita il mobilificio Cutolo, in via Nuova San Marzano a Poggiomarino: sul posto ci sono ora carabinieri e vigili del fuoco ma, soprattutto, centinaia di persone, accorse per capire cosa stesse accadendo dopo che hanno sentito un forte boato. Non ci sarebbero, comunque, feriti, se non in maniera lieve: chi era dentro il mobilificio è riuscito ad allontanarsi in tempo perchè il palazzo ha dato segnali di cedimento, che ha allertato i presenti.

In via Nuova San Marzano, tuttavia, ci sono anche numerose ambulanze. Secondo le prime indiscrezioni, il mobilificio era interessato da lavori di ristrutturazione.

