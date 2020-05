Fase 2 a Napoli, il nodo sanificazioni: blatte a bordo degli autobus Anm

Blatte che fuoriescono dai condotti d'aerazione degli autobus e che terrorizzano passeggeri e personale viaggiante. Oggi su un bus in servizio sulla linea 151 alcuni insetti hanno fatto capolino dai condotti del sistema di condizionamento dell'aria, scatenando forti polemiche tra i rappresentanti dei lavoratori che puntano il dito sulle sanificazioni effettuate negli scorsi giorni a bordo degli automezzi. La presenza di blatte e altri insetti all'interno dei condotti di areazione dei bus non è estremamente rara in periodi "normali", ma con la massicce sanificazioni in atto sono in molti a chiedersi come gli insetti abbiano potuto sopravvivere agli interventi di bonifica.



«E' attivo il piano straordinario di sanificazione e igienizzazione dei mezzi i trasporto più esposti al rischio contaminazione batterica e virologica - si legge sul sito ufficiale di Anm - quotidianamente i vagoni della Metropolitana Linea 1, delle Funicolari, l'intera flotta tram, bus e filobus, sono interessati dalle misure di disinfestazione straordinaria, in aggiunta ai pini di manutenzione ordinaria su tutti i mezzi del sistema di trasporto Anm e nei locali aperti al pubblico»



Stando alle affermazioni dell'azienda partecipata del Comune di Napoli tutti gli automezzi sono sanificati e disinfestati giornalmente. Resta quindi l'interrogativo sull'effettiva avvenuta sanificazione a bordo dei mezzi in servizio. Un dato da non sottovalutare riguarda l'immissione nel parco circolante di mezzi che sono stati fermi per mesi nei depositi, una misura necessaria per venire incontro alle nuove esigenze di mezzi causate dal distanziamento sociale e dalle normative anti-Covid che impongono ai bus di circolare senza creare troppi sovraffollamenti a bordo.



Proprio in relazione agli interventi di bonifica e sanificazione dei condotti di areazione dei bus, poche ore fa i sindacati Usb, Faisa Confail e Orsa avevano inviato una nota urgente alla dirigenza di Anm chiedendo all'azienda di assicurare la pulizia giornaliera del mezzo pubblico e del posto di guida. «Chiediamo - si legge nel testo della nota inviata ad Anm - di provvedere sollecitamente ad effettuare gli opportuni controlli, vista l'attuale situazione di persistente circolazione di SARS-CoV-2 affinchè l'azienda adempia ai propri obblighi di legge considerata l'elevata possibilità per gli operatori dei trasporto e per i cittadini di venire in contatto con superfici potenzialmente contaminate in quanto comunemente toccate durante tutto l'arco della giornata».

La presenza di blatte a bordo dei bus ha rinfocolato una polemica che da diverse ore era già nell'aria. Ieri pomeriggio, a causa della mancata sanificazione di alcuni ambienti di lavoro, la Funicolare di Montesanto ha chiuso i battenti per circa un'ora.



«Speriamo che non si verifichino più incidenti come quelli di oggi - ha affermato Vincenzo De Luca, rappresentante di Faisa Confail - perchè non sono tollerabili per gli utenti e per i lavoratori. Stando a quanto affermano gli ingegneri responsabili degli interventi di sanificazione ad oggi si è arrivati a coprire il 70% dei bus, ci auguriamo che l'episodio di oggi sia relativo alla restante percentuale che è stata immessa in circolazione a causa della necessità di potenziare il servizio. Già lo scorso febbraio - prosegue il sindacalista - avevamo spinto per una sanificazione completa dei condotti di areazione dei mezzi in servizio, oggi più che mai invitiamo l'azienda a fare il possibile per intensificare le sanificazioni. Il nostro timore - ha poi concluso - è che episodi del genere possano ripetersi anche su altri bus, una eventualità che l'Anm ha il dovere di scongiurare in tutti i modi possibili». Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA