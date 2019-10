Napoli, fiumi d’acqua al Rione Traiano, pedoni ed automobilisti in panico: «Aiutateci»

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 12:41

Le piogge copiose di questa notte hanno provocato fiumi interminabili sulle strade du Rione Traiano, che ha creato non pochi disagi ai residenti. «Stamattina – reclama Agostino Falcone postando un video sui social - si circolava sul Viale Traiano attraverso un fiume d’acqua, davvero inspiegabile che a prescindere dalla quantità di pioggia ci sia sempre questo disagio».I residenti si chiedono il perché di tutto questo. Il dito è puntato ancora una volta a chi dovrebbe garantire che il flusso d’acqua entri regolarmente nelle caditoie e che queste non restino ostruite. «La colpa è di chi non fa il proprio dovere e lascia che accadono queste cose – continua Agostino, - abbiamo dipendenti comunali addetti a questo e pagati per questo e nonostante ciò siamo costretti a subire questi disagi enormi». Un monito è indirizzato anche alle amministrazioni comunali decentrate sul territorio: «Ci sono le municipalità, - continua il residente - i responsabili, i dirigenti, gli assessori, il sindaco che dovrebbero vigilare che questo non succeda ad ogni pioggia? Amministrazione da terzo mondo».Sulla vicenda la Consigliera Giovanna Lo Giudice della nona municipalità chiarisce: «In realtà, durante le forti piogge, i residenti, consapevoli del fatto che le caditoie sono sempre ostruite, le sollevano in modo da far defluire meglio l’acqua piovana. Qualche giorno fa alcune di queste griglie, sono state rubate e la società Napoli Servizi le ha sostituite. Motivo per cui i residenti, non sono riusciti a sollevarle nuovamente questa notte. Il problema andrebbe risolto a monte, c’è un lavoro di pulizia che dovrebbe garantire il deflusso dell’acqua, ma ciò non accade».