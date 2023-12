Sarno, mercato allagato: «Troppa incuria e poca manutenzione», la denuncia di Forza Italia

I rappresentanti fi Forza Italia, Domenico Crescenzo e Antonio Mancuso, hanno sollevato un grido di allarme riguardo alla situazione critica del mercato rionale del giovedì. I due hanno denunciato l'incuria, negli anni, dell'amministrazione che ha portato il mercato a una situazione di degrado senza precedenti.

«È inaccettabile che un luogo così vitale per la nostra comunità sia stato trascurato a tal punto», ha dichiarato Crescenzo con evidente frustrazione. «Le caditoie otturate e gli stand allagati non sono solo un problema estetico, ma rappresentano un pericolo concreto per i commercianti e per la sopravvivenza stessa del mercato».

Crescenzo ha aggiunto che la mancanza di manutenzione è stata la causa principale di questa emergenza e ha criticato aspramente l'amministrazione comunale per non aver preso misure preventive. «Abbiamo segnalato ripetutamente le condizioni precarie del mercato del giovedì, ma le nostre richieste sono cadute nel vuoto. L'amministrazione sembra completamente disinteressata al destino di questo luogo così importante per Sarno».

Mancuso, poi, ha anche sottolineato come la situazione stia avendo un impatto diretto sui commercianti locali. «Abbiamo venditori ambulanti costretti a proteggere la loro merce con buste di plastica, come se fossimo in una sorta di mercato improvvisato durante un'alluvione. È una vergogna e una mancanza di rispetto verso coloro che contribuiscono all'economia locale», ha spiegato.



Mancuso ha poi lanciato un appello urgente. «Chiediamo un intervento immediato.

Il mercato rionale di Sarno è un patrimonio della nostra comunità e non possiamo permettere che cada nell'oblio a causa di un'incapacità amministrativa. Gli abitanti di Sarno meritano rispetto e un mercato dignitoso».