La «Fondazione Pol.i.s». della Regione Campania, che ha tra i suoi compiti la tutela dei familiari delle vittime di reato, «comprende il dolore dei familiari delle vittime di terrorismo circa la decisione presa dalla Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi di negare l'estradizione di dieci terroristi italiani, ribadendo sempre il rispetto per ciascuna sentenza».

«A tal proposito - si legge in una nota - raccogliamo le parole di Giuseppe Granata, presidente del «Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità»: «I familiari delle vittime invocano giustizia per i loro cari, uomini dello Stato che hanno visto la loro fine solo per fare il proprio dovere, una giustizia che passa anche attraverso l'estradizione di coloro che sono stati riconosciuti colpevoli, mediante sentenze dello Stato Italiano, passate in giudicato. Ancora una volta siamo di fronte a sofferenze che rinnovano il dolore mai sopito dei familiari delle vittime. Solidarietà, vicinanza, giustizia».