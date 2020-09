Galleria Vittoria chiusa, Napoli spaccata in due: mezzi pubblici nel caos, il 151 ferma in via Depretis

Caos mezzi pubblici dopo la chiusura della galleria Vittoria. Il 151 che da piazza Garibaldi arriva a piazzale Tecchio ora si ferma in via Depretis in attesa del nuovo dispositivo di viabilità che prevede l'apertura di via Partenope. Al momento la città, sul fronte dei mezzi Anm, è spaccata in due. Tutti i mezzi che provengono da Fuorigrotta o da Posillipo si fermano a piazza Vittoria e tornano indietro.



«Mezzi affollatissimi - come denuncia Adolfo Vallini - sono saltati tutti i tipi di controlli, siamo l 100% di capienza, è un rischio. I mezzi vanno aumentati prendano i bus dai privati come stanno facendo in altre città».