I ragazzi dell’Istituto Marconi di Giugliano alla Grafica Mercurio

Nell’ambito del programma sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro la classe quinta A del corso Grafica e Comunicazione dell'istituto Marconi di Giugliano all’interno dello stage, voluto fortemente dalla dirigente scolastica professoressa Giuseppina Mugnes, dove sono state affrontate lezioni riguardante il linguaggio della comunicazione, la creazione e l’impaginazione di prodotti editoriali e l’utilizzo della strumentazione grafica e grazie alla disponibilità della Grafica Mercurio e all’interessamento del professor Giovanni Visone i ragazzi sono riusciti a trascorrere una mattinata dedicata al mondo delle arti grafiche e del lavoro.





La scolaresca di circa 18 ragazzi dell’Istituto Guglielmo Marconi di Giugliano accompagnati dai propri docenti il prof Giovanni Visone, la professoressa Giusy Valletta e la professoressa Mariella Caccavale hanno potuto constatare con mano il lavoro e la filiera del mondo della grafica con degli esperti del settore dal dottor Giovanni Mercurio (seconda generazione della famiglia Mercurio) il quale ha intrattenuto gli studenti argomentando le varie fasi di un’attività che dura nel tempo iniziata nel 1960 e trasformata adeguandola ad un mercato sempre più esigente.



Per passare a Ciro responsabile di produzione dove ha accompagnato i ragazzi nel mondo del processo produttivo evidenziando l’importanza del parco macchine all’avanguardia.

Il reparto stampa è il vero cuore produttivo: un caleidoscopio di tecnologia e innovazione che la rendono unica. Ogni macchina è affidata a personale altamente specializzato in grado di gestire perfettamente attrezzature complesse. Punte di diamante sono la rotativa 48 pagine Sunday 4000 a 8 colori e una Sunday 2000 da 24 pagine. Il parco macchine conta anche una Heidelberg XL105 sette colori con doppio spalmatore. Inoltre, l’azienda si è dotata per prima nel sud Italia del sistema Foilstar per la nobilitazione in linea, che consente la laminazione a freddo.





L’attenzione dei ragazzi diventa alta quando vedono per la prima volta in funzione la macchina Heidelberg Speedmaster XL 106-8P+LYYLX4 con sbobinatore CutStar, che consente di utilizzare la macchina offset in modalità da bobina o da foglio. Inoltre, la dotazione prevede un doppio verniciatore IR e UV in linea. Nei vari reparti dell’azienda, una superficie di oltre 40 mila metri quadrati dei quali 12 mila coperti, anche il reparto grafico è stato curato nei minimi particolari e dove, al passaggio dei ragazzi gli operatori, intenti nel loro lavoro, hanno soddisfatto i ragazzi delle loro curiosità.



Una giornata particolare, siamo entusiasti, commentano i futuri grafici, grazie alla Grafica Mercurio e ai nostri Professori possiamo dire di aver messo in pratica quello studiato a scuola con una visione reale e attiva di partecipazione in quel processo produttivo che caratterizza il mondo del nostro futuro lavoro.