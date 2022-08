Giugliano, 11 lavoratori su 19 al nero in una pizzeria: sanzioni per oltre 20mila euro

Su 19 lavoratori impiegati 11 erano al nero, di cui 4 percepivano il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Giugliano in una pizzeria di Lago Patria. I controlli dei militari della locale compagnia e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli hanno riguardato tre attività di ristorazione del Giuglianese.

Per una pizzeria in Via Lago Patria sanzioni amministrative per oltre 20mila euro; 2 mila euro in più per un ristorante in Via Ripuaria. Entrambe le attività non erano in regola con le visite mediche per i dipendenti e nella formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre, sono stati individuati diversi lavoratori senza un regolare contratto. Lavoro in nero anche per una seconda pizzeria in zona Lago Patria.

Dei 19 lavoratori impiegati ben 11 erano «sommersi». Quattro di questi, hanno scoperto i militari, ricevono mensilmente anche il reddito di cittadinanza. È stata richiesta la revoca del beneficio. Denunciati i titolari delle tre società di gestione, sospese le attività di ristorazione.