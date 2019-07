Un banale incidente di caccia potrebbe essere costato la vita al 67enne, che era impegnato nell'attività venatoria in una zona e in un periodo in cui non è consentito. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Gragnano e del Norm della compagnia di Castellammare di Stabia, allertati dai parenti della vittima. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia.

Domenica 14 Luglio 2019, 13:11

Gragnano. Era uscito di buon mattino con il suo fucile per andare a caccia di cinghiali, ma un colpo l'ha raggiunto alla testa ed è morto. La vittima è il 67enne Gaetano Scala, nato e residente a Gragnano, nella frazione Castello, tra i frutteti e i boschi della zona.