Mette luminarie di Natale, ma cade il palo: ferito operaio nel Napoletano

Gragnano. Cado palo della luce mentre installa le luminarie: ferito operaio. È accaduto poco fa in via Marianna Spagnuolo, a Gragnano. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio, sul quale sono in corso accertamenti da parte dei vigili urbani del comando gragnanese e dei carabinieri della stazione di Gragnano. L'operaio, ferito, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA