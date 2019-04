Voto di scambio a Torre del Greco, il sindaco Palomba: «Ho denunciato chi chiedeva lavoro»

Martedì 2 Aprile 2019, 09:09

«Sono dispiaciuto ma al tempo stesso sereno, porterò avanti la giunta. Ma devo riconoscere di aver subito attacchi a Palazzo Baronale da parte di persone che venivano a reclamare un posto di lavoro in Comune promesso loro indebitamente da qualcuno: ho denunciato tutto».Per il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba quella di oggi è una giornata davvero difficile: due dei suoi consiglieri comunali - Stefano Abilitato e Ciro Piccirillo, entrambi eletti in maggioranza all'interno della Carovana del Buongoverno - sono stati raggiunti da misure cautelare.«Aspetto di leggere gli atti per capire se procedere alla surroga o chiedere loro un passo indietro con le dimissioni, abbiamo sempre avuto rapporti politici e personali corretti. Quanto ai brogli in campagna elettorale, non so nulla. Anche se - rivela il primo cittadino - a negli ultimi mesi è capitato che persone venissero in Comune per chiedere un lavoro. Non ho ceduto ai ricatti e ho informato Prefettura e Procura».