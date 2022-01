Incidente a Gragnano, 79enne muore investita da un'auto

Travolta da un'auto, anziana muore sul colpo. È accaduto questa mattina in via Motta Casa dei Miri a Gragnano. A perdere la vita una donna di 79 anni, che è stata travolta da una Renault Clio. All'arrivo dei soccorsi per lei non c'era più nulla da fare: i medici del 118 ne hanno solo potuto constatare il decesso.

Sull'episodio indaga la polizia municipale di Gragnano, che sta effettuando tutti i rilievi del caso. L'automobilista, un 46enne di Castellammare di Stabia, si è fermato per prestare soccorso.