Incidente a Sorrento, danneggiato il belvedere sul porto di Marina Piccola

Gravemente danneggiato il belvedere di Sorrento che affaccia sul porto di Marina Piccola e offre un panorama mozzafiato del golfo. Questa mattina transitando lungo via De Maio saltavano all'occhio i risultati di un incidente verificatosi evidentemente nel corso della notte o alle prime luci del giorno. I pesanti dissuasori in cemento sono stati spostati anche di alcuni metri, mentre una panchina è stata divelta.

Al momento non si conosce il responsabile dell’accaduto. Al comando della polizia municipale, così come al commissariato ed ai carabinieri di Sorrento, non risultano rilievi relativi all'incidente, quindi è presumibile che il veicolo o i mezzi coinvolti, nonostante i danni che sicuramente hanno subito a giudicare dalle conseguenze sull'arredo urbano, siano stati già rimossi senza avvertire le forze dell’ordine.