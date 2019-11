Incubo racket delle estorsioni: incendiato un bar a Casoria

Un incendio chiaramente doloso, secondo gli inquirenti, appiccato nella tarda serata di ieri ha distrutto un bar in via Rossini nei pressi del cimitero di Casoria. Fiamme e fumo hanno minacciato anche un'abitazione soprastante. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi un'ora per domare il rogo. Sul posto i carabinieri della locale compagnia che conducono le indagini. Ultimo aggiornamento: 08:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA