Morosità incolpevole, c'è il bando per i contributi

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo comunicano che è stato pubblicato, sull'Albo Pretorio del Comune di Benevento, l'avviso pubblico per l'erogazione dei fondi destinati agli inquilini morosi incolpevoli, ovvero coloro che si sono trovati nell'impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a seguito della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

«Uno strumento, concreto e operativo, che mitiga le difficoltà di chi ha subito pesanti e certificate contrazioni del reddito, aiutando a proteggere e preservare il diritto alla casa», sottolineano Mastella e Chiusolo.

L'avviso chiarisce, tra l'altro quali sono i paletti reddituali per ottenere il beneficio. Le istanze vanno inviate, entro il 31 dicembre tramite pec (all'indirizzo urbanistica@pec.comunebn.it), oppure a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o ancora tramite raccomandata. L'importo massimo del contributo per morosità incolpevole accertata non può superare i 12mila euro.