Ischia: protocollo di intesa tra commissariato e Finanza sui fondi per la ricostruzione

Un protocollo d'intesa per implementare la collaborazione e garantire un presidio di legalità e trasparenza per gli interessi pubblici - in relazione all'erogazione di finanziamenti e contributi previsti a seguito della frana dello scorso 26 novembre - è stato sottoscritto stamattina tra la Guardia di Finanza di Napoli ed il commissariato straordinario per l'emergenza post frana di Ischia. L'intesa, siglata dal commissario Giovanni Legnini e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Generale di Brigata Paolo Borrelli, nasce per assicurare legalità e trasparenza nei finanziamenti concessi ai comuni isolani per la ricostruzione. Il commissario straordinario condividerà con la Guardia di Finanza dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni sul rischio frode e analisi di contesto utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi.

«Dopo i tragici fatti conseguenti agli eventi del 26 novembre scorso oggi la priorità è assicurare piena trasparenza e correttezza nell'erogazione dei contributi elargiti a favore della popolazione colpita. Il protocollo d'intesa stipulato in data odierna - ha dichiarato il generale Borrelli - va proprio in questa direzione prefiggendosi l'obiettivo di garantire un flusso informativo tra la struttura commissariale e la Guardia di Finanza che permetta al Corpo di disporre di dati, informazioni e alert di rischio utili ai fini dei controlli.