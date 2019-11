Sottopasso allagato, tragedia sfiorata nel Napoletano. Si indaga per sabotaggio: pompe fuori uso

Si allaga il sottopasso di via Concordia, auto in panne e traffico in tilt a Casoria. Automobilisti intrappolati in un lago d'acqua: tragedia sfiorata a causa del mancato funzionamento del sistema di pompaggio che consente di convogliare le acque piovane in fogna.

Al Comune parlano di sabotaggio: qualcuno sembra che abbia interrotto l'energia elettrica ai motori determinando l'allagamento del sottopasso ferroviario che consente di smistare il traffico proveniente da via Pietro Nenni direttamente sulla statale Sannitica.

