Maltempo, Marano «annega»: acqua nei negozi, auto intrappolate

Allagamenti, fango, auto e bidoni che galleggiano nell'acqua, la rabbia e l'ironia dei cittadini. «Non è Marano Lagunare né tanto meno Venezia, è Marano di Napoli e questo accade, ormai da 15 anni, ad ogni scroscio d'acqua. L'acqua entra all'interno di case e negozi».

Il maltempo ha fatto, per l'ennesima volta, danni enormi in città, dove tante zone sono ad altissimo rischio idrogeologico. Particolarmente colpite via Pendine-Casalanno, al confine con Quarto, via Monte, dove le auto sono intrappolate nel fango e nell'acqua, via San Rocco e la zona del centro storico. Un quadro desolante, con i cittadini - in diversi casi - costretti a spalare fango dalle arterie.

Due gli incidenti stradali, verificatisi in via del Mare e via Marano-Pianura, zona collinare della città. Tante le lamentele, le proteste, soprattutto per la mancata pulizia delle caditoie.