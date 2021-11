Marano, morto stroncato da malore a 64 anni lo storico dipendente dell'ufficio postale

Un malore improvviso. È deceduto all'età di 64 anni Salvatore Puglia (nella foto), lo storico dipendente dell'ufficio postale di Marano, molto noto e amato in tutta la città. L'uomo è deceduto ieri. Salvatore, impiegato da oltre 30 anni, era ormai prossimo alla pensione. Per anni ha lavorato presso la sede centrale dell'ufficio postale di via Nuvoletta. Le esequie si terranno stamani nella chiesa San Ludovico d'Angiò, nel centro di Marano.

La notizia della morte di Salvatore Puglia ha colpito tutta la cittadinanza: nella sola giornata di ieri sono stati postati sui social migliaia di commenti e manifestazioni di cordoglio alla famiglia.