Rubano lo striscione pubblicitario, il titolare della pizzeria a Marano: «Basta, me ne vado»

In pieno giorno, a volto scoperto, rubano lo striscione pubblicitario di un locale di Marano. Un gruppo di ragazzi, a bordo di un'utilitaria, parcheggia in via Falcone, a Marano, a due passi da una nota pizzeria. Due giovani scendono dall'auto rubano uno striscione pubblicitario fatto affiggere dal titolare della pizzeria Libro's di via Falcone. «Sono francamente disgustato - spiega il titolare della nota attività - Costava poco più 200 euro ed era stato affisso in occasione di San Valentino. Marano è sempre più invivibile e sto pensando di trasferire altrove, forse all'estero, una nuova attività. Qui è difficile fare qualsiasi cosa. Mi è persino passata la voglia di fare la denunce». Il video del furto è stato ripreso dalle telecamere del locale.

