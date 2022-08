Mariglianella, il Comune verso la digitalizzazione: ok ai progetti per i servizi ai cittadini

Il Comune di Mariglianella è stato ammesso a finanziamento per quattro progetti relativi alla transizione al digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’importo complessivo è pari a 354.994 euro e finanzia la migrazione al cloud delle banche dati, l’adozione degli strumenti PagoPA e app IO e l’implementazione dei servizi online offerti ai cittadini.

Giovanni Corbisiero, consigliere comunale delegato, spiega: «Con questi progetti vogliamo potenziare l’accesso ai servizi e alle procedure comunali da parte dei cittadini di Mariglianella. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema integrato che consenta risposte più semplici e rapide. Innovazione e trasparenza rappresentano due elementi essenziali per una Politica che guarda al benessere e alla crescita delle comunità». «Questi finanziamenti - aggiunge il sindaco Arcangelo Russo - consentiranno alla nostra Amministrazione di investire sul tema della digitalizzazione senza gravare sul bilancio e di proiettare Mariglianella nella nuova era della Pa. I cittadini e l’intera macchina comunale si avvantaggeranno di piattaforme dagli elevati standard di sicurezza ed efficienza. Ringrazio il consigliere Corbisiero per il competente lavoro con cui ha seguito l’approvazione dei progetti e l’Area amministrativa per l’instancabile impegno tecnico».