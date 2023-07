Digitalizzazione dei servizi scolastici a Marcianise, incontro al Comune con i dirigenti

Il sindaco Antonio Trombetta e l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Cicchella, insieme al dirigente del IV settore, l’ingegnere Fulvio Tartaglione, hanno incontrato nella sala consiliare del Comune di Marcianise, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle scuole private presenti sul territorio per discutere di tutti i dettagli e gli adempimenti necessari per la transizione digitale dei servizi scolastici di competenza comunale.

Gli studenti utilizzando un’unica applicazione, installandola sul proprio dispositivo, potranno eseguire, a partire dal prossimo anno scolastico 2023/2024, tutte le procedure per usufruire di benefici e servizi come i buoni libro, le cedole librarie, la refezione e il trasporto scolastico.

L’applicazione sarà collegata a una piattaforma che custodirà l’elenco di tutti gli studenti in un archivio digitale, uno strumento che ridurrà i margini d’errore, semplificherà e velocizzerà il disbrigo delle pratiche, diminuirà il consumo di carta, rendendo più trasparenti e snelle le procedure.

Alla piattaforma avranno accesso il Comune e le Scuole che potranno così dialogare tra loro più agevolmente, mentre gli utenti potranno avere informazioni aggiornate sullo stato delle proprie domande evitando file ed effettuando anche i pagamenti direttamente dal dispositivo. «Si tratta di una innovazione che agevolerà la quotidianità degli studenti e delle loro famiglie - ha detto il sindaco Antonio Trombetta -, offrendo ai cittadini un servizio migliore. La nostra idea di città è di una Marcianise smart e green, dove i cittadini, in maniera anche più consapevole, riescono a vivere il territorio e a usufruire di servizi grazie all’ausilio di nuove tecnologie. E’ necessario intraprendere un processo di modernizzazione della città che deve interessare non solo i servizi pubblici ma anche la mobilità, la gestione dei rifiuti e la sicurezza. Come amministrazione comunale è nostra intenzione investire proprio in questa direzione, cogliendo ogni opportunità di finanziamento da parte degli enti sovracomunali, per creare un ambiente urbano più efficiente, inclusivo e a misura di cittadino».