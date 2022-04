Morto padre Domenico Correra, fu ideatore del «Consultorio familiare dei gesuiti» di via San Sebastiano

È venuto a mancare padre Domenico Correra, gesuita e mediatore familiare. Padre Correra era una istituzione della Chiesa del Gesù. Nel 1962 istituì il consultorio familiare, «Il Centro la famiglia» in via San Sebastiano, un punto di riferimento.

Si rivolgevano a lui persone di varie estrazioni socio culturale e di ogni località della Campania. Non è secondario precisare che, negli anni, chiunque si fosse rivolto al Consultorio di Padre Correra non avrebbe avuto davanti alcun tariffario. L’opera, così come ideata da padre Correra, è stata portata avanti pensando a chi avrebbe avuto difficoltà ad affrontare le spese di un onorario, per questo, il suo servizio veniva offerto gratuitamente. Fu insegnante di religione al liceo classico Vittorio Emanuele e punto di riferimento di numerosi studenti.

Su fb i commenti di chi lo ha conosciuto: «L’Ho trovato sempre presente nei momenti di necessità - scrive Clemente - era rimasto l'ultimo rappresentante, che il Signore l'abbia in gloria». «Ha donato il cuore a tutti - scrive Valeria - oggi il mondo ha perso un faro, un punto di riferimento. Ringrazio Dio per avermi fatto conoscere Domenico Correra». Nella didascalia alla sua foto profilo social si legge: «Sono psicoterapeuta nel consultorio e viaggio moto bene, venitemi a trovare».