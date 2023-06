Movida a Napoli, controlli della polizia locale: 56 verbali al Vomero

Sono state intensificate in queste ore i controlli da parte della polizia locale di Napoli; l'unità operativa Stella ha operato nella zona di piazza Carlo III e in via Duomo e via Foria, 14 verifiche su veicoli circolanti, di cui cinque con targa estera. Sono stati individuati due veicoli privi della copertura assicurativa e sono stati sottoposti a sequestro.

Inoltre, al fine di tutelare i consumatori e garantire la sicurezza alimentare, sono state effettuati controlli sulla temperatura degli alimenti trasportati dai veicoli adibiti al trasporto merci. Èemerso che uno dei conducenti non rispettava le fasce di temperatura previste dalla normativa vigente, procedendo alla relativa sanzione.

L'unità operativa Vomero ha svolto ulteriori attività di controllo elevando 56 verbali non contestati e tre verbali contestati agli interessati. Effettuate inoltre tre verifiche di polizia amministrativa presso esercizi commerciali non riscontrando alcuna irregolarità