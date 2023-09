Si accalcano, come in crisi d'astinenza, sotto una bottiglia di liquore: il contenuto alcolico versato direttamente nella bocca di ragazzi e ragazze che, all'apparenza, sono minorenni. Il video choc, postato nella storia Instagram di un notissimo locale dei Quartieri Spagnoli ha suscitato indignazione e scalpore e ha riportato a galla la drammatica questione delle notti alcoliche dei minorenni.

Fa impressione la sequenza delle riprese. Si vede la mano di qualcuno, probabilmente un barman, che tiene una bottiglia di liquore sulla testa dei ragazzini che ballano in maniera meccanica davanti al locale. A turno quei ragazzini si avvicinano al collo della bottiglia, bocca aperta, occhi spenti, e aspettano che il liquore venga versato: il liquido finisce in bocca ai ragazzi, ma anche addosso, sugli abiti, sulle scarpe. Loro non se ne danno cura, si allontanano ordinatamente dopo aver avuto la loro dose di alcol gratuito, tornano a dimenarsi in mezzo alla strada, lasciando agli altri la possibilità di ricevere la propria dose di alcol gratuito versato dall'alto.

Il video è diviso in due sezioni. C'è quella in cui viene distribuito liquore, forse una vodka insaporita alla frutta (ma non sono chiare le immagini), seguito da riprese dello stesso tono nelle quali, però, la bottiglia contiene spumante, con l'effetto che quando viene versato nella bocca dei ragazzini che aspettano con le fauci aperte, si genera anche una schiuma che fuoriesce e regala uno spettacolo ancora più degradante.

Non è possibile, dalle semplici immagini postate sul social, comprendere se i ragazzini ai quali viene offerto alcol siano minorenni. Lo potranno stabilire i carabinieri che hanno ricevuto una copia di quelle immagini e che potranno chiarire ogni dettaglio di questa vicenda che ha già suscitato indignazione e polemiche.

In realtà proprio la pagina social dello stesso locale diffonde un altro video che provoca un sussulto. Nelle immagini, postate prima dell'estate, si vede un minorenne, poco più che bambino, impegnato nella realizzazione di un cocktail a base alcolica. Il bambino è a suo agio con lo shaker, mescola gli ingredienti per la bevanda che sta preparando con grande perizia e conclude con un messaggio pubblicitario per il locale. In questo caso il minorenne non accenna minimamente a bere il cocktail alcolico che ha appena preparato, sicché non esiste nessun profilo di illegalità. Però sono le stesse immagini di un bambino che maneggia bottiglie di liquore e che sapientemente mescola gli ingredienti con capacità da barman di lungo corso, a suscitare perplessità. Probabilmente il messaggio sulla inutilità delle notti alcoliche non è mai passato, probabilmente le norme che vietano di servire liquore ai minorenni vengono disattese con troppa leggerezza.