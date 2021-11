Movida, violazione delle norme anti-Covid e alcol a minorenni: chiuso un bar in centro

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della «movida», gli agenti di polizia, i Carabinieri con il supporto dei NAS , i finanzieri e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli nel centro storico e in particolare in piazza del Gesù, via Cisterna dell'Olio, via Benedetto Croce, piazzetta Nilo, Via San Sebastiano, Via Nilo e zona Santa Chiara.

Sono state identificate 166 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, e controllati 58 veicoli di cui 19 rimossi per sosta vietata, oltre a uno sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. Gli operatori hanno controllato 22 esercizi commerciali nei quali è stato verificato il possesso della certificazione verde per 156 clienti, e hanno sanzionato la titolare di una gelateria in piazzetta Nilo e il titolare di un bar in piazza San Domenico per carenze igienico-sanitarie; inoltre, personale dell'ASL ha sanzionato i titolari di una toasteria e di un laboratorio di cucina in via Benedetto Croce per mancanza del manuale HACCP (cd. manuale di autocontrollo); per quest'ultimo esercizio è stata disposta la sospensione dell'attività per le scarse condizioni igieniche, il sequestro di 320 bottiglie di acqua minerale perché esposte alle intemperie e la distruzione di 5kg di rosticceria.

Infine, ad alcuni dei locali controllati sono state imposte 41 prescrizioni e irrogate 2 diffide di carattere igienico-sanitario elevando sanzioni per un totale di 6000 euro. Anche la Polizia Locale di Napoli ha effettuato controlli che hanno determinato la chiusura di un locale per infrazione alle norme Covid e la sanzione per il gestore di un locale per aver somministrato alcool a minori di 18 anni. Gli agenti della Municipale hanno eseguito inoltre 107 controlli per la normativa anti covid ai titolari e ai clienti attività ispezionate, elevando 7 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all'interno dei locali. In via Sannazaro, per il mancato uso della mascherina da parte dei dipendenti e l'assenza del Green pass di uno di loro, è stato sanzionato il titolare di un'attività di ristorazione e imposta la chiusura per due giorni.