Domenica 26 Maggio 2019, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 12:02

Choc nella movida pompeiana: una babygang all’assalto di 5 minorenni. Un 15enne finisce in ospedale con la testa rotta da una pietra. I cinque minorenni, dopo aver consumato una pizza nel centro commerciale, sulla strada del ritorno a casa sono stati pedinati e aggrediti da una baby gang. Impauriti sono scappati, rifugiandosi nella stazione delle Ferrovie dello Stato. I baby bulli li hanno inseguiti fino alla stazione aggredendoli con le pietre raccolte dai binari del treno. Le vittime dei baby bulli sono riusciti a fuggire e a mettersi in salvo presso gli uffici del commissariato di Pompei. Gli agenti, agli ordini del vicequestore Stefania Grasso, sono al lavoro per identificare i componenti della babygang. Il ragazzo ferito è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale stabiese.