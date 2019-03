Agguato sul Vesuvio: 48enne gambizzato a colpi di fucile

Il 48enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase con varie ferite alle gambe, per i pallini di piombo che l'avevano raggiunto agli arti inferiori.



Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che al momento non escludono alcuna pista, anche se quella che porta al regolamento di conti di stampo camorristico appare la meno probabile. Più facile che si tratti di un avvertimento maturato nell'ambito della criminalità comune o per motivi di natura personale. Vitiello al momento è ancora ricoverato all'ospedale di Boscotrecase, sotto osservazione, con una prognosi di un paio di settimane.

Sabato 30 Marzo 2019, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASE - Agguato con una fucilata, pregiudicato gambizzato. L'episodio è avvenuto dopo le 23 di ieri sera in via Vesuvio, a Trecase. Il ferito è Ludovico Vitiello, 48 anni, pregiudicato per diversi reati, ma ritenuto lontano dagli ambienti della criminalità organizzata.