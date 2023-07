Napoli, al Beverello è boom di partenze per il secondo weekend di luglio: tutti pazzi per le isole

Biglietti alla mano e via per le Isole del Golfo di Napoli. Capri e Ischia sembrano essere quelle più gettonata tra i visitatori ascoltati al Beverello.

A quanto pare l’isola Azzurra è rimasta nel cuore di molti turisti che sono arrivati in città da oltreoceano, come Sofia che - direttamente dal New Jersey - la visiterà per la seconda volta.

Ma anche l’isola Verde per antonomasia sembra essere una delle mete più richieste. È questa infatti la scelta indiscussa di un gruppo di amiche calabresi che - per la seconda volta - andranno alla scoperta di Ischia.

Durante l’attesa all’imbarco si incontra anche chi è arrivato in città direttamente da Francia e Lussemburgo. Ovvero una coppia di fidanzati (lei italiana che vive all’estero, mentre lui di origine francese). Sarà Capri la loro destinazione. Ma, da come raccontano ai microfoni del Mattino, hanno deciso di vistare prima Napoli. Così la città partenopea - come ormai risaputo - non è più solo una meta di passaggio per arrivare in altre località. «Questa è la mia prima volta in Italia - racconta il Stefan - ho visitato Napoli durante il mio primo giorno. Oltre all’ottimo cibo, ho potuto notare una perfetta combinazione tra il mare e l’imponente vulcano, il Vesuvio». Così anche la sua compagna, Teodora, conferma: «Siamo riusciti a visitare i principali punti di attrazione turistica, abbiamo mangiato bene, e ora ci aspettano altri tre giorni a Capri», spiega entusiasta.

Nel pomeriggio le biglietterie sembrano aumentare nettamente la loro affluenza. E di conseguenza anche i gate sono super affollati. Tra i vari vacanzieri, capita anche d’incontrare chi è in partenza per partecipare a una festa di compleanno. La cosa curiosa è che non sono napoletani, ma arrivano da Bologna solo per vivere questo lieto evento sull’isola di Capri. What else? Sembra essere la frase che più si addice a un weekend all’insegna delle bellezze che appartengono al nostro territorio.