Napoli, allarme bomba in questura nel giorno della presentazione del nuovo questore

Allarme bomba, pochi minuti fa, all'esterno della Questura di Napoli per un trolley abbandonato a pochi metri dall'ingresso di servizio, lo stesso al quale si ha accesso all'appartamento di servizio del questore.

Immediato l'intervento degli artificieri che, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno provveduto alla bonifica della piccola valigia al cui interno erano custodite una muta da sub e decine di confezioni di profumo. Indagini in corso.