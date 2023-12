Napoli, Arenaccia: sorpreso con la droga, in arresto un 53enne napoletano

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato, in via Alfonso d’Avalos, un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina del peso di 4 grammi circa e 300 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 110 involucri di cocaina del peso di 109 grammi circa, un paio di forbici intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale per il taglio ed il confezionamento della droga.

Dunque l’indagato, identificato per un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.