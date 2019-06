Napoli, Centro Paradiso in degrado, i cittadini si mobilitano: «Troviamo soluzioni»

Domenica 16 Giugno 2019, 11:53

Da campo di allenamento da discarica a cielo aperto. Questa la storia degli ultimi vent'anni del centro paradiso a Soccavo. Il luogo dove il Napoli di Maradona scrisse le più belle pagine della sua storia, è in continua decadenza da quando la vecchia società sportiva fallì nel 2004. Da quel momento il campo che vide gli allenamenti del pibe de oro, fu abbandonato al degrado che ancora oggi lo sta distruggendo.Gli spogliatoi sono ridotti ad un cumulo di macerie, così come le sale interne, le stanze dei giocatori ed il terreno di gioco sparito tra la fitta vegetazione che cresce indisturbata. I cittadini del quartiere però – stanchi di questa situazione – hanno deciso di confrontarsi per trovare una soluzione al problema.«Vogliamo intervenire» commenta Salvatore Cierro, «perchè siamo stanchi di tanto degrado. Questo campo rappresenta anche il passato del quartiere che ora non ha più niente. Bisogna riportare decoro a Soccavo attraverso la riqualificazione di uno spazio importante per la città. In questo campo potrebbero sorgere centri di allenamento, punti di svago e di interesse. Qui si può e si deve fare rete. Noi faremo il possibile per attirare l'attenzione delle istituzioni. Speriamo di non rimanere da soli in questa battaglia».