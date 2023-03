Ex avvocato del Comune: «Il regolamento municipale penalizza le malattie»

La maternità sì ma la malattia no. Ovvero per le assenze dovute al primo caso non c'è alcuna penalizzazione per la progressione economica mentre le assenze per malattie incidono negativamente. E' quanto dice Anna Pulcini, avvocato del Comune di Napoli, ora in pensione. La progressione economica, ovvero uno scatto della retribuzione, si attribuisce tenendo conto, spiega Pulcini, della performance del dipendente, dei titoli posseduti ma anche dell'attività svolta.

L'avvocato Pulcini ha lasciato il Comune dopo 42 anni di lavoro ma sarebbe stata penalizzata di fatto - dice - nell'attribuzione della sua progressione economica a causa di un'assenza per convalescenza. Così come previsto da un regolamento che è stato varato negli anni passati e che secondo il legale, esperta di diritto amministrativo, dovrebbe essere rivisto. Un regolamento che riguarda tutti i dipendenti: dagli operai, agli impiegati per finire ai funzionari. "Le assenze per congedo per maternità o per paternità non pesano nella valutazione- spiega il legale - mentre quelle per malattia sì" . "Ritengo giusto che ci sia la dovuta attenzione per i genitori - prosegue - ma non si può penalizzare chi per sua sventura si ammala e suo malgrado deve assentarsi dal lavoro per qualche tempo".