Napoli, sorpreso con la droga: arrestato 32enne nel centro storico

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di polizia Vicaria – Mercato hanno effettuato un controllo in via Largo Proprio d’Avellino presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo rifugiandosi in un terraneo di pertinenza ma è stato raggiunto e bloccato.

Inoltre, gli operatori lo hanno trovato in possesso di quattro involucri contenenti circa 38 grammi di eroina, tre dosi di cocaina del peso di circa 44 grammi e due involucri contenenti circa sei grammi di marijuana e 385 euro; infine, nell’appartamento hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un pezzo di mannitolo utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente ed altri 3700 euro.

Un 32enne napoletano, dunque, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.